Над Белгородской областью ВС России сбили несколько целей Гладков: система ПВО сбила несколько целей на подлете к поселку Горьковскому

Фото: МО РФ

Средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к поселку Горьковскому Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к поселку Горьковскому. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет, — написал он.

30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня Vampire чешского производства. Погибли 24 мирных жителя, более 100 пострадали.

Ранее жительница Белгорода Наталья рассказала, что после атаки со стороны Украины жители боялись выходить на улицу. По ее словам, 30 декабря горожане пережили самый страшный обстрел с начала СВО, а ее знакомая лишилась пальцев во время атаки.

Позже Гладков заявил, что в Белгороде появится монумент в память о гражданах, погибших в результате обстрела города со стороны Украины 30 декабря. Установка мемориала, добавил губернатор, будет произведена по запросу жителей.