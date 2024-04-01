Система ПВО сбила над подлете к Белгороду 19 воздушных целей Гладков: ПВО при повторном обстреле Белгорода сбила 19 воздушных целей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

Система противовоздушной обороны при повторном обстреле Белгорода и Белгородского района сбила на подлете к городу 19 воздушных целей, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, при атаке обошлось без пострадавших среди мирного населения.

При повторном обстреле Белгорода и Белгородского района нашей системой ПВО было сбито 19 воздушных целей на подлете к городу. Обошлось без пострадавших, — написал глава области.

В Белгороде после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины были повреждены 82 квартиры в 23 многоквартирных домах, семь частных домовладений, пять социальных объектов и четыре хозсубъекта, отметил Гладков. На местах происшествия работают специалисты, добавил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ атаковали территорию Белгородской области, применив реактивную систему залпового огня Vampire. Средства противовоздушной обороны сбили в небе над регионом 17 снарядов, уточнили в ведомстве.

До этого представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило об обстреле Донецка. В общей сложности по городу было выпущено семь снарядов натовского калибра.