Система ПВО сбила два украинских снаряда над российским регионом Минобороны РФ: средства ПВО сбили два снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что это произошло примерно в 09:30 мск.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня «Ольха», — сказано в публикации.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что российская система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

В этот же день губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник самолетного типа в Кореневском районе. По его словам, дрон взорвался на земле, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Также 10 мая губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на территории предприятия в Дзержинском районе ночью произошел пожар в результате падения беспилотника. По его словам, возгорание было ликвидировано оперслужбами.