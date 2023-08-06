Система ПВО сбила два беспилотника в Брянской области Богомаз: система ПВО уничтожила два беспилотника самолетного типа под Брянском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Средства противовоздушной обороны успешно уничтожили два беспилотника самолетного типа в Брянской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет, на месте работают сотрудники оперативных служб.

Над Карачевским районом системой ПВО Вооруженных Сил РФ уничтожены два беспилотника самолетного типа. Разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам! — говорится в сообщении.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее заявил, что беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил взрывное устройство в Рыльске. По его словам, в результате атаки украинского дрона пострадали два административных здания, а также храм. На место выехали оперативные службы и следственные органы.

Как сообщалось ранее, российские военные успешно уничтожили украинский блиндаж на Запорожском направлении. Удар наносился с помощью FPV-беспилотника. Известно, что дрон залетел прямо в укрытие военных ВСУ, после чего раздался взрыв.