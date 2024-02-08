Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа под Белгородом Гладков: под Белгородом возле Бессоновки система ПВО сбила дрон самолетного типа

Фото: МО РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в районе села Бессоновка система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Он отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе села Бессоновка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал он.

8 февраля при обстреле села Ржевка в Белгородской области со стороны ВСУ пострадали пять человек. По словам Гладкова, один из раненых находится в тяжелом состоянии — у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей. Помимо этого, осколки снарядов повредили два частных домовладения.

Ранее ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями в Белгородской области. Для атаки украинские войска использовали дрон-камикадзе. В ходе атаки пострадал один мужчина: он получил осколочные ранения ноги.

Также сегодня ВСУ обстреляли деревню Городище в Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, в ходе атаки были повреждены линии электропередачи. Среди мирных жителей никто не пострадал.