Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгородской области система ПВО обезвредила беспилотник в небе над Белгородским районом, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Гладков. По предварительным данным, есть повреждения в двух частных домовладениях. В них выбиты окна, посечен забор и повреждена хозяйственная постройка.

В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет, — написал Гладков.

Ранее региональное управление Росгвардии провело испытания модульных железобетонных конструкций, предназначенных для укрепления автобусных остановок. Гладков рассказал, что в ходе испытаний саперы взорвали рядом с конструкциями несколько неразорвавшихся боеприпасов ВСУ.

Тем временем за пределы Белгородской области выехали более двух тысяч детей. 10 детей заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, из них шестеро госпитализированы в Пензенской области. В то же время губернатор призвал родителей не беспокоиться за детей, подчеркнув, что им оказывается вся необходимая помощь, в том числе медицинская.