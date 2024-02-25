Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду Гладков: в Белгородском районе сбит БПЛА самолетного типа

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

В Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат на подлете к столице региона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. <...> По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал глава региона.

Он также добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Днем 25 февраля в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Глава области напомнил гражданам о правилах поведения при включении сирен, призвав укрыться в помещениях без окон. Спустя четыре минуты опасность была отменена.

До этого Министерство обороны РФ проинформировало, что средства системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью. Инцидент случился 25 февраля в 11:00 по московскому времени. Произошедшее в Минобороны назвали попыткой террористической атаки, уточнив, что она была совершена дроном самолетного типа. Данные о разрушениях, а также погибших или пострадавших не поступали.