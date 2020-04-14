Регионы

Система пропусков на передвижение заработает в Республике Коми

20:09, 14 апреля 2020 47
Владимир Уйба Владимир Уйба Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба заявил, что в регионе заработает система пропусков на передвижение.

Она будет введена после испытания на крупном промышленном предприятии.

Всего в Коми коронавирусом заразились 305 человек, один человек вылечился, три скончались. Республика входит в число регионов, где больше всего заражённых на 100 тысяч населения.

Из-за вспышки коронавируса в Коми закрыли на карантин Городскую больницу Эжвинского района Сыктывкара, Коми республиканскую клиническую больницу, Ухтинскую городскую больницу № 1, Центральную районную больницу Княжпогостского района и Усть-Вымскую центральную районную больницу.

NEWS.ru писал, что 8 апреля главу Минздрава Республики Коми Дмитрия Березина отправили в отставку.

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