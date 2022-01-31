Сироты из Новосибирской области спасли школу в селе от закрытия

Из-за проблем с рождаемостью в селе Иванкино Новосибирской области практически не было детей, из-за этого над местной школой нависла угроза закрытия. Чтобы сохранить учебное заведение, завуч, директор и даже повар школы решили усыновить сирот из детского дома, пишет «КП-Новосибирск».

Мы с коллективом хотели сохранить школу. Посоветовавшись с супругой, я решил взять под опеку ребенка из детского дома, чтобы он обрел семью и учился у нас. Поехали в район и познакомились с хорошим семилетним мальчишкой Сергеем. А дальше моему примеру последовали завуч и другие педагоги, даже повар идею подхватила. В итоге из детского дома к нам переехали девять ребятишек. Так благодаря сиротам, поселившимся у нас, мы спасли школу, — рассказал директор школы Николай Хоменко.

После этого классы школы вновь наполнились детьми, в селе даже «ожила» хоккейная площадка. Больше всего детей приютила завуч Людмила Заварзина: помимо двух родных детей она теперь воспитывает четырёх сирот. По её словам, дети помогают в хозяйстве и заботятся друг о друге.

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