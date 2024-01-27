Сириец нелегально перевез десятки сограждан в Россию и попал под статью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Студент Орловского госуниверситета из Сирии Алхалиль Мохамад Эззад помог примерно 50 своим соотечественникам нелегально въехать в Россию и стал фигурантом уголовного дела, сообщает Telegram-канал «112». Полиция разыскивает его подельников и успевших въехать в РФ сирийцев-нелегалов.

По информации канала, заняться незаконной миграцией студента побудила нехватка денег. Он стал посредником для соотечественников, желающих переехать в Россию, действуя в составе организованной преступной группировки.

Злоумышленники делали мигрантам фальшивые приглашения на учебу в Вятском агротехническом университете, обеспечивали им въезд в РФ и транзит. По такой схеме около 50 сирийцев незаконно попали в Россию в течение недели. После этого преступная схема была раскрыта, а студента задержали.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали криминального авторитета, крышевавшего бизнес с использованием труда нелегальных мигрантов. Согласно информации МВД, поводом для задержания стала организация поджога автомобиля местного жителя. Авторитет выступил заказчиком поджога, а исполнителями были двое уроженцев из Средней Азии.