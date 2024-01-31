Сирены воздушной тревоги звучат в Севастополе Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он также опубликовал правила действий в случае ракетной опасности. Так, гражданам рекомендуется плотно зарыть окна и двери, перекрыть газ, воду и свет. Укрываться необходимо в комнате с несущими стенами в значительном удалении от окна.

ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога! — написал Развожаев.

Несколькими днями ранее жители Севастополя сообщали о громких звуках в центре города. Тогда губернатор объяснил, что грохот связан с проведением тренировки военных. Он уточнил, что бойцы применяли гранатометы.

Кроме того, сообщалось, что 21 января силы противовоздушной обороны отразили атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь. Развожаев уточнил, что одну воздушную цель удалось сбить над акваторией города.

Губернатор добавил, что никаких повреждений в результате атак нет. Информация о пострадавших также не поступала. Все службы города находятся в боевой готовности, добавил Развожаев. Он также призвал горожан соблюдать спокойствие и не вести съемку работы сил ПВО.