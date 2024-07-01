Сирены воздушной тревоги заревели в российском регионе Гладков: сигнал ракетной опасности объявлен по всей Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сигнал ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он призвал сограждан укрыться в подвалах и не покидать их, пока не будет дана команда отмены угрозы.

Вся территория Белгородской области — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал он.

Спустя 12 минут после объявления тревоги ее отменили, следует из публикации главы региона.

Ракетная опасность объявлялась в регионе и накануне, 30 июня. В 10:36 мск губернатор сообщил, что угроза миновала. О нанесенных ударах в эти минуты он не писал.

До этого ночью два дрона-камикадзе ВСУ атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне. В двух квартирах выбило окна, осколки посекли один частный автомобиль. Сведений о пострадавших не поступало.

Накануне трое жителей Белгородской области пострадали при атаке украинских беспилотников, целями которых были автомобили. По словам Гладкова, в общей сложности сгорели три транспортных средства.

Да человека пострадали в селе Богун-Городок Борисовского района, где дрон попал в легковушку: мужчину госпитализировали с ранениями предплечья и живота, женщину — с множественными ожогами рук и ног, верхних дыхательных путей.