Сирены воздушной тревоги вновь зазвучали в Белгороде Гладков: в Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/Global Look Press

В Белгороде включили сирену, информирующую жителей города об угрозе ракетной атаки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он призвал горожан немедленно скрыться в помещениях без окон. Подобное оповещение населения включили третий раз за день.

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома. не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — подчеркнул Гладков.

Несколько часов назад в регионе дважды была объявлена угроза ракетной атаки. Губернатор призвал горожан немедленно пройти в укрытия.

30 декабря Вооруженные силы Украины нанесли массированные удары по Белгороду. По данным Минздрава, в результате атаки погибли 25 человек, более 100 жителей получили ранения различной степени тяжести. 31 декабря специальный борт МЧС России доставил в Москву жителей Белгорода, пострадавших при атаке украинской армии. В столицу прибыли 25 человек, в том числе шестеро детей.

1 января президент России Владимир Путин заявил, что Москва не оставит безнаказанным удар ВСУ по Белгороду, как и ни одно другое преступление. Атака по Белгороду является террористическим актом, поскольку ВСУ целенаправленно ударили по гражданскому населению, подчеркнул он.