Сирены воздушной тревоги снова зазвучали в Белгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Белгорода включили сирену, информирующую жителей города об угрозе ракетной атаки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он призвал горожан немедленно пройти в укрытия. Подобное оповещение населения включают второй раз за день.

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие, — написал глава региона.

Telegram-канал Baza сообщал, что в Белгороде зафиксированы удары в районе следственного изолятора. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Сирены ракетной опасности до этого включали в районе 12:00.

30 декабря Вооруженные силы Украины нанесли массированные удары по Белгороду. По данным Минздрава, в результате атаки погибли 25 человек, более 100 жителей получили ранения различной степени тяжести. 31 декабря специальный борт МЧС России доставил в Москву жителей Белгорода, пострадавших при атаке украинской армии. В столицу прибыли 25 человек, в том числе шесть детей.

1 января президент России Владимир Путин заявил, что Москва не оставит безнаказанным удар ВСУ по Белгороду, как и ни одно другое преступление. Атака по Белгороду является террористическим актом, поскольку ВСУ целенаправленно ударили по гражданскому населению, подчеркнул он.