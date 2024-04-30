Сирены ракетной опасности взвыли в российском регионе Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сирены ракетной опасности работают в Белгороде и Белгородском райне, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он призвал жителей укрыться в помещениях без окон.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал глава региона.

Несколько часов назад губернатор рассказал, что российские системы ПВО сработали в Белгородской районе, была сбита одна воздушная цель на подлете к городу. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Оперативные службы выясняют, есть ли последствия на земле, уточнил глава региона.

Ранее дрон-камикадзе упал на участок дороги белгородского села Вознесеновка и вызвал детонацию, сообщил губернатор региона. В результате атаки пострадали пять человек, повреждены три автомобиля. По словам Гладкова, среди пострадавших оказалась 17-летняя девушка, которая получила осколочные ранения спины и руки. В больницу также были доставлены водитель одного из автомобилей с травмой головы, женщина с ранениями спины и плеча и мужчина с множественными осколочными ранениями в брюшной полости. Еще один пострадавший с контузией уха обратился сам в местный медицинский центр и получил помощь.