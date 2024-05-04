Сирену ракетной опасности запустили в российском регионе Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлен режим ракетной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Белгорода и Белгородского района запущена сирена ракетной опасности, предупредил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он призвал местных жителей укрыться в безопасных местах.

Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — отметил глава области.

Ранее дрон-камикадзе упал на участок дороги белгородского села Вознесеновка и вызвал детонацию, сообщил Гладков. В результате атаки пострадали пять человек, были повреждены три автомобиля. По словам губернатора, среди раненых оказалась 17-летняя девушка. В больницу также были доставлены водитель одного из автомобилей с травмой головы, женщина с травмами спины и плеча и мужчина. Еще один пострадавший, с контузией уха, обратился сам в местный медицинский центр и получил помощь.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупреждал, что российская противовоздушная оборона подавила более 10 беспилотников ВСУ в Славянском, Северском и Кущевском районах. Дроны противника пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры, констатировал он.