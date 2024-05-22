Сирену ракетной опасности запустили в приграничном регионе Губернатор Гладков: сигнал ракетной опасности объявлен в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он призвал местных жителей не подходить к окнам и спрятаться в укрытиях.

Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал он.

Минобороны России ранее сообщило, что ВС РФ отразили новую атаку ВСУ на Белгородскую область. По данным ведомства, система противовоздушной обороны сбила в небе над регионом шесть снарядов, выпущенных из РСЗО «Град». Атаку пресекли в 06:40 мск.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник на территории Дзержинского района. Он уточнил, что атака была отражена в ночные часы.

Тем временем в ночь на 22 мая Вячеслав Гладков сообщил, что над городом Старый Оскол российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа. По его информации, пострадавших нет. Во вторник в области также звучала сирена ракетной опасности.