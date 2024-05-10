Сирену ракетной опасности запустили в Белгородской области Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена опасность ракетной атаки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сирена ракетной опасности была запущена в Белгороде и Белгородском районе, объявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон.

Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — предупредил глава Белгородской области.

Ранее Гладков писал, что два украинских беспилотника атаковали село Муром Шебекинского городского округа. В результате сбросов взрывных устройств была повреждена линия электропередачи. Обошлось без пострадавших. Минобороны подтвердило атаки ВСУ. Отмечалось, что украинская сторона применила дроны самолетного типа.

До этого украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в Белгородской области, когда в нем находились два пассажира и водитель. Уточнялось, что транспортное средство возило сотрудников коммерческого предприятия. В результате взрыва один человек получил травмы. У мужчины диагностирована баротравма и ушиб правой руки. Гладков опубликовал фото автобуса, который подвергся атаке беспилотника ВСУ.