Сирену ракетной опасности запустили под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сирена ракетной опасности была запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он призвал граждан отправиться в укрытие.

Если вы дома, не подходите к окнам, лучше укрыться в помещениях без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если на улице, спешите спуститься в укрытие или в безопасное место, — написал губернатор.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником поселок Совхозный Грайворонского городского округа Белгородской области. Загорелись два автомобиля и гараж, мирные жители не пострадали.

Также глава Белгорода Валентин Демидов показал кадры последствий атаки ВСУ по городу утром 14 мая. Удар пришелся по спальному району, пострадала пожилая женщина, ее госпитализировали с осколочным ранением. Перед этим в Минобороны России сообщили, что средства ПВО в течение ночи сбили 25 снарядов RM-70 Vampire ВСУ над Белгородской областью.

Кроме того, 14 мая над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Было сбито несколько воздушных целей. В областную клиническую больницу доставили женщину с осколочным ранением позвоночника и повреждением спинного мозга.