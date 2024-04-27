Сирена звучит в городе на юге России Don Mash: в Таганроге звучит сирена

Жители Таганрога услышали звуки сирены, пишет Telegram-канал Don Mash. Отмечается, что она звучит «в некоторых частях города». Официальных заявлений по ситуации пока нет, уточняется в публикации.

Минобороны России ранее сообщило, что в ночь на 27 апреля налет на Краснодарский край совершили десятки украинских беспилотников. По данным ведомства, 66 дронов были уничтожены средствами ПВО над Краснодарским краем, еще два — над Крымом.

Также сообщалось об обстреле ВСУ города Каховки. Один из снарядов попал в частный жилой дом. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, в результате удара один человек погиб и еще двое получили ранения средней тяжести.