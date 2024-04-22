Сирена ракетной опасности звучит в российском регионе Гладков: в Белгороде и пригороде запущена сирена ракетной опасности.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он рекомендовал жителям не подходить к окнам и спрятаться в безопасных помещениях.

Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал он.

Ранее 22 апреля Гладков сообщал, что в Яковлевском городском округе сработала система ПВО из-за беспилотника. По его словам, летательный аппарат самолетного типа был ликвидирован на подлете к городу. Один из разгонных блоков упал во дворе многоквартирного дома, пострадавших и разрушений нет, добавил он.

20 апреля Министерство обороны РФ сообщило, что над Белгородской областью средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Ранним утром Вячеслав Гладков предупредил, что на территории всего субъекта включили сирену ракетной опасности.

За день до этого украинский беспилотник атаковал село Дроновка в Белгородской области, сбросив два взрывных устройства. По предварительным данным, пострадавших в результате удара нет.