Сирена ракетной опасности запущена в российском регионе Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сирена ракетной опасности работает в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он призвал местных жителей отправиться в укрытие.

Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал Гладков.

Некоторое время назад ВСУ атаковали село Малиновка Белгородской области дроном-камикадзе. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, повреждения получил грузовой автомобиль, на месте ЧП работают оперативные службы. Никто из мирных жителей не пострадал.

7 мая Вооруженные силы Украины открыли огонь по территории Белгородской области. Под обстрелом оказался город Шебекино, никто из жителей не пострадал, однако повреждения получили объекты на промышленном предприятии.

Кроме того, 8 мая ВСУ совершили обстрел села Лемешовка Севского района Брянской области, написал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал. Оперативные и экстренные службы работают на месте.