Сирена ракетной опасности вновь зазвучала в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запущена сирена ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Глава региона призвал местных жителей отправиться в укрытие. В 21:02 опасность была отменена.

Если вы дома, не подходите к окнам, укройтесь в помещениях без окон, например в коридоре, ванной, туалете, кладовой. Если вы на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал Гладков.

Также сирена ракетной опасности работала в Белгороде и Белгородском районе днем. Гладков также просил граждан спрятаться в укрытие.

Некоторое время назад ВСУ атаковали село Малиновка Белгородской области дроном-камикадзе. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, повреждения получил грузовой автомобиль, на месте ЧП работают оперативные службы. Никто из мирных жителей не пострадал.

Кроме того, дежурные средства ПВО сбили над территорией Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат, сообщили в Минобороны России. Как отмечается, атака была предпринята около 17:20 мск с использованием БПЛА самолетного типа. Это уже седьмая попытка ВСУ атаковать российский регион за день.