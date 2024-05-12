Сирена ракетной опасности раздалась в Белгородской области Гладков: в Белгороде и Белгородском районе звучит сирена ракетной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Белгорода и Белгородского района запущена сирена ракетной опасности, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он обратился к местным жителям с призывом укрыться в безопасных помещениях.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны России сообщило о срабатывании системы противовоздушной обороны в Белгородской области вечером 4 мая. В результате был сбит один украинский беспилотник самолетного типа. Сведений о пострадавших не было.

До этого российское оборонное ведомство обнародовало информацию об уничтожении средствами противовоздушной обороны четырех украинских оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства над территорией Крыма.

Кроме того, Гладков предупреждал, что ВСУ атаковали село Старый Хутор Валуйского городского округа в Белгородской области. Никто не пострадал, однако повреждения получили четыре жилых дома, прояснил ситуацию он.