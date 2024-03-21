Сирена ракетной опасности прозвучала в Белгороде и Белгородском районе Гладков объявил ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он призвал местных жителей не покидать домов и не подходить к окнам, а тех, кто на улице, — спуститься в укрытия.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал он.

Накануне, 20 марта, Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины на протяжении дня обстреливали город Грайворон, в результате их действий погибли два мужчины. Еще два человека серьезно ранены: у одного открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, у другого пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза.

До этого стало известно, что пять жителей Белгородской области погибли за сутки 19 марта в результате атак со стороны ВСУ. Поселок Горьковский Грайворонского городского округа был атакован дроном-камикадзе. Один местный житель скончался, еще двое получили ранения.