https://static.news.ru/photo/f93c4034-6c11-11ea-9fc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Метеорологическая весна в центральных регионах России начнётся 25 марта. Уже во второй половине следующей недели столбики термометров днём поднимутся до плюс 10–15 градусов, что на шесть-семь градусов выше нормы.

Во второй части недели и, по всей видимости, до конца марта москвичей и жителей Центральной России ждёт погода «миллион на миллион»: будет много солнца, осадки исключены, ветер поутихнет, — сообщили в центре погоды «Фобос».

Метеорологическая весна, когда столбики термометров не будут опускаться ниже нулевой отметки, по прогнозам синоптиков, наступит 25 марта — на два дня раньше среднестатистического срока.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд тоже сообщил, что температура воздуха вновь поднимется выше климатической нормы в середине следующей недели. Понедельник, 23 марта, будет холодным для нынешней весны — на один градус ниже нормы, 24 марта погода будет соответствовать времени года, а с 25 марта температура начнёт подниматься с каждым днём.