Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве

В некоторых районах Москвы в ночь на четверг ожидается ледяной дождь, а к полуночи пойдёт снег. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в городе возможна метель, температура упадёт до минус двух градусов.

В предстоящую ночь через столичный регион пройдёт тёплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, из-за чего к полуночи в Москве начнётся умеренный снегопад, усилится ветер, закружит метель с кратковременным ухудшением видимости до нескольких километров, — цитирует его агентство.

По словам Тишковца, атмосфера «перевернётся с ног на голову». В то время, когда у земли воздух успеет остыть до 0 - минус 2, то на высоте, в слое от 1 до 2 километров, сформируется «линза» тепла с температурой воздуха до плюс 1-3.

В такой ситуации, рассказал синоптик, осадки твёрдой фазы постепенно станут переходить в переохлаждённый дождь, который при соприкосновении с холодной поверхностью будет мгновенно замерзать и покрывать предметы тонкой коркой льда.

Ранее в центре «Фобос» сообщили, что метеорологическая зима наступит в Москве с опозданием на пять суток, 15 ноября.