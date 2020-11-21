Синоптики предупредили москвичей о сильной метели

Вечером 22 ноября в Москве ожидается усиление ветра до 15–17 м/с и снегопад, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Наиболее заметные осадки прогнозируются сегодня во второй половине дня, преимущественно в виде снега. Кроме того, ожидается усиление ветра до 15–17 м/с, что приведёт к метели, — сказал он.
По его словам, снежный покров в столице вырастет на 5 см, так как осадки продолжатся в течение ночи. В настоящий момент снежный покров в городе достигает высоты в 4 см.
При этом в течение следующей недели (23–29 ноября) сильных осадков синоптики не ожидают,
Ранее NEWS.ru писал, что жителей европейской части России на следующей неделе ждёт тяжёлая и нестабильная погода. С понедельника, 23 ноября, начнётся заметное потепление. Воздух в дневные часы прогреется до 3–4 градусов. Но столбики термометров могут подниматься и выше. Однако в четверг ожидается сильное похолодание.