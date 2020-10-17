Синоптики предрекли Москве «барическое дно»

https://static.news.ru/photo/70d222fa-1066-11eb-84fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскую столицу ждёт резкое падение атмосферного давления. Об этом рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ждём резкого падения атмосферного давления на самое барическое дно — с 751 до 733 миллиметров ртутного столба, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Специалист предупредил, что такое значительное понижение отразится на самочувствии метеозависимых горожан, а также отметил, что 18 октября, в воскресенье, на Москву и Подмосковье обрушится треть месячной нормы осадков. Столичный регион в этот день окажется во власти мощного балканского циклона.

Ожидаются осадки в основном в виде ливневых дождей, но в конце ночи и утром в воскресенье местами станет примешиваться и мокрый снег, который пройдёт преимущественно по северу Подмосковья — по дуге Сергиев Посад, Клин, Дубна, Талдом, Дмитров, — уточнил Тишковец.

В эту ночь температура в Москве опустится до плюс 2–4 градусов, а днём воздух прогреется до плюс 5–7 градусов. В Подмосковье ожидается от нуля до девяти градусов. Во второй половине дня ветер достигнет штормовых показателей и ускорится до 15–20 метров в секунду, из-за чего возможно падение различных конструкций, писал NEWS.ru.