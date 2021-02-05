Синоптики поведали об «апогее похолодания» в Москве

https://static.news.ru/photo/779b00b4-6928-11eb-9fbf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что Москву ждёт сильное похолодание. В ближайшие дни температура опустится на 7–11 градусов ниже климатической нормы.

По словам специалиста, температура в столице опустится до 23–25 градусов ниже нуля. По области ожидается от −25 до −27.

Апогей похолодания придётся, по нашим расчётам, на вторник, 9 февраля. В отдельных районах на северо-востоке не исключено понижение температуры чуть ниже 30-градусной отметки, — сказал Леус.

Таким образом, 9 февраля, по предварительным прогнозам, может стать самым холодным днём с начала нынешней зимы. Как пообещал специалист, существенного изменения температурного фона в столичном регионе, по крайней мере, до середины февраля не ожидается, передаёт телеканал «Звезда».

Ранее NEWS.ru писал, что практически во всех регионах России подразделения МЧС России перевели в усиленный режим работы. Причиной стала плохая погода. Задача спасателей обеспечить безопасность россиян и предупредить различные происшествия.

Сотрудники МЧС усилят контроль за автомобильными дорогами, чтобы уменьшить число ДТП и несчастных случаев. В некоторых регионах России открыты подвижные пункты обогрева, оснащённые электрическими и бензиновыми генераторами, питьевой водой, электрочайниками для кипячения воды. Также в пунктах обогрева есть аптечки для оказания первой помощи и пункты зарядки гаджетов.