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Похолодание, дожди и ночные заморозки прогнозируют синоптики в регионах Центрального Федерального округа в ближайшие дни. Непогода будет сопровождаться сильным порывистым ветром.

Как сообщили ТАСС в областных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночные заморозки ожидаются в отдельных районах Орловской, Тульской и Калужской областей. Дневная температура опустится там до +10 градусов, будут лить дожди и возможны грозы при порывистом ветре до 18 м/с.

Сильный ветер будет дуть все ближайшие дни также в Воронежской, Костромской и Липецкой областях. Ночью температура может опуститься до +3 градусов, а в Ярославской области местами ожидается до −2 градусов. Не исключены минусовые температуры по ночам и в Рязанской, Владимирской и Тамбовской областях. Днём там тоже прогнозируются дожди и температура не выше +10 градусов.

Такая же непогода ожидается в Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской и Тверской областях. В Москве синоптики на ближайшее время прогнозируют днём не выше +11, а ночью возможны заморозки до −3 градусов.

Как писал News.ru, синоптики предупредили жителей Санкт-Петербурга о первых заморозках, которые обрушатся на северную столицу в ночь на 19 сентября. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по городу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидается, что температура воздуха опустится до минус 3 градусов.