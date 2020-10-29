Синоптики обещают петербуржцам аномальное тепло в начале ноября

https://static.news.ru/photo/dd59f7d6-19ee-11eb-8a70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В первой декаде ноября жителей Санкт-Петербурга ожидает аномальное потепление. Об этом изданию рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Пока сейчас стоит тёплая погода, и она будет стоять точно первую декаду ноября. Если вчера и сегодня было +10...+12, то будет прохладнее — в разные дни по-разному, +6...+7, — заявил синоптик в беседе с «Невскими Новостями».

Он добавил, что в первые ноябрьские дни, скорее всего, не стоит ждать снега — осадки будут сохраняться только в виде дождей. При этом температура будет сохраняться в среднем на 6-7 градусов выше нормы.

Как сообщал NEWS.ru, ранее синоптики назвали российские регионы, где ожидаются снегопады, гололёд и сильный ветер. По словам представителей «Гидрометцентра», в основном непогода захватит восток страны.