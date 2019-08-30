https://static.news.ru/photo/26a4fffa-cbf6-11e9-a0e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Участников и гостей Восточного экономического форума ждёт тёплая и преимущественно сухая погода, которая будет благоприятствовать проведению мероприятия. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, со 2 сентября больших осадков в регионе метеорологи не прогнозируют. При этом температура воздуха в дневные часы будет достигать 20-градусной отметки.

После невероятно сильных дождей в Приморье наступает период комфортной и хорошей погоды, связанный с перемещением антициклона, — пояснил Вильфанд, его слова приводит ТАСС .

Специалист уточнил, что небольшие осадки возможны лишь в середине недели.

Пятый Восточный экономический форум будет проходить во Владивостоке с 4 по 6 сентября.

Ранее, как писал News.ru, губернатор Приморского края Олег Кожемяко заверил, что режим чрезвычайной ситуации во Владивостоке, введённый из-за ливней, не помешает проведению саммита.