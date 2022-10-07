Синоптик заявил об окончании бархатного сезона на юге России Вильфанд спрогнозировал понижение температуры воды в Черном море

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о завершении бархатного сезона на юге России. Температура воды в Черном море понизилась до 19–20 градусов, сообщает ТАСС.

В Краснодарском крае к началу следующей недели максимальная температура будет 17–20 градусов. В Крыму аналогичная ситуация. Там бархатный сезон уже завершился, потому что температура воды на этих курортах 19–20 градусов, — рассказал метеоролог.

Сейчас в Краснодарском крае идут последние дни бархатного сезона. Пока температура воды в Сочи, Анапе и Геленджике составляет 22 градуса. Но на днях она будет понижаться, а это означает завершение сезона.

Ранее сообщалось, что в Москве первые заморозки и снег придут позже обычного — в третьей декаде октября. Средняя температура воздуха с начала октября в столице на четыре градуса превышает климатическую норму.