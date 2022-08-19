Синоптик предупредил о возвращении жары в Подмосковье Синоптик Вильфанд предрек Подмосковью возвращение жары в 30 градусов

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В конце этой недели в Подмосковье температура понизится до 25-27 градусов, что все еще на 3 градуса выше нормы, а с понедельника в регион вернется 30-градусная жара, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, теплая погода установится из-за перемещения воздушных масс с юга на восток, но изнуряющей жары не будет, пишет «Радио 1».

Небо будет малооблачным. Такая погода продлится минимум до среды. Осадков ждать не стоит, — прокомментировал глава Гидрометцентра.

Вильфанд добавил, что направление ветра в ближайшие дни не изменится, поэтому продукты горения и тления лесов останутся в воздухе Подмосковья. Он сообщил, что наиболее явно это будет ощущаться в Коломне, Егорьевске и Шатуре. Синоптик заверил, что пожар локализован, поэтому количество угарного газа в воздухе не представляет опасности для здоровья.

Врач-терапевт Ирина Ярцева ранее рассказала, как пережить жару в городе. По ее словам, очень важно не выходить на улицу в часы пика температуры с 11 до 16 часов. Она добавила, что во время прогулок лучше иметь при себе воду. Кроме того, стоит сделать выбор в пользу одежды светлых тонов, которая не сковывает движения.

Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что из-за смога могут особенно пострадать люди с хроническими заболеваниями легких и бронхов, аллергики, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы обезопасить себя, врач рекомендует минимизировать пребывание на улице и использовать очистители воздуха в квартире.