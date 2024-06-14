Синоптик заявил о существенном потеплении на северо-западе России Синоптик Ильин: на северо-западе России будет существенное потепление

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На северо-западе России, в том числе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, следует ожидать потепления 15 и 16 июня, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Он отметил, что погода в регионах будет определяться областью высокого давления и гребнем антициклона.

В воскресенье северо-западные районы страны будет накрывать некоторое потепление. [В Санкт-Петербурге и Ленобласти] ожидается переменная облачность, временами ясно, без существенных осадков. Ветер будет дуть западный, вечером — слабый и умеренный. Температура воздуха ночью 11–13 градусов тепла. Днем умеренно тепло — 19–21 градус, — пояснил синоптик.

По словам эксперта, в воскресенье воздух прогреется до 23–25 градусов тепла. Существенных осадков при этом не ожидается, подчеркнул метеоролог.

При переменной облачности и без существенных осадков в Санкт-Петербурге потеплеет до 23–25 градусов тепла. Ночью температура не сильно будет отличаться от субботней — 10–12 градусов тепла, — заключил Ильин.

Синоптик ранее сообщил, что в Москве 15 и 16 июня установится теплая, но дождливая погода. Он подчеркнул, что в воскресенье в столице пройдут кратковременные дожди. По словам Ильина, в субботу максимальная температура воздуха составит 24–26 градусов тепла.