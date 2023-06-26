Синоптик спрогнозировал мощные дожди в некоторых регионах России Синоптик Вильфанд: сильные дожди ожидаются в Белгородской, Брянской и Воронежской областях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В нескольких регионах России пройдут сильные дожди, сообщи ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В частности, непогода ожидается в Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской и Челябинской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.

Очень сильный дождь, ливень, гроза, крупный град, усиление ветра до 25 м/с ожидают Челябинскую область. В Ставропольском и Краснодарском краях во вторник прогнозируется сильный дождь с грозой, — подчеркнул метеоролог.

Тем временем в нескольких регионах России прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Вильфанд уточнил, что это касается Якутии, Хабаровского края, Коми, Архангельской, Вологодской и Костромской областей.

На днях в Москве прошел сверхинтенсивный ливень, в некоторых районах всего за несколько часов выпало до четверти месячной нормы осадков. Наиболее обильные осадки зафиксировали в СВАО, ЮВАО и ВАО, где затопило ряд улиц, шоссе, дворов. Жители мегаполиса делились кадрами с последствиями непогоды в социальных сетях. Затопило рынок, целые улицы, а в Вешняках автомобили плыли по улицам. Вода проникала даже в салоны автобусов.