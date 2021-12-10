Синоптик рассказал о том, когда в Москве начнётся потепление

В столичном регионе с воскресенья постепенно начнётся повышение температуры. Об этом главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала корреспонденту NEWS.ru, подчеркнув, что после самого холодного дня, который был зафиксирован в субботу, облачность будет увеличиваться, снизится атмосферное давление. Центр антициклона продолжит своё смещение на восток от столичного региона, что и приведёт к повышению температуры.

В воскресенье мы ожидаем в ночные часы в Москве минус 11-14 градусов. В области до минус 16 градусов. Дневная температура в столице будет минус 4-6 градусов. В Подмосковье она составит минус 3-8 градусов. В последующие дни повышение температуры продолжится, - отметила Позднякова.

По данным синоптика, во вторник в столичном регионе температура в ночные часы не опустится ниже показателя в минус 3-8 градусов. Днём будет теплее, до минус 3-5 градусов. Такая погода будет сохраняться на протяжении нескольких дней, ориентировочно до среды.

Существенных осадков в регионе не ожидается. Небольшой снег возможен только к вечеру понедельника и в ночь на вторник.

Ветер преобладает юго-восточный, 3-5 метров в секунду, поэтому никаких метелей в столице в эти дни не ожидается.

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