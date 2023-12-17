Высота сугробов в Москве в воскресенье, 17 декабря, побила рекорд 82-летней давности, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, за всю историю метеорологических наблюдений в столице не выпадало столько снега.

Несмотря на то, что высота снежного покрова в Москве, на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, за прошедшие сутки уменьшилась на 1 см, и составляет 38 см, это стало самым высоким значением высоты снежного покрова для 17 декабря за всю историю метеорологических наблюдений, — сообщил он.