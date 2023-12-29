Синоптик рассказал о небывалой погоде в Сибири Вильфанд: в Сибири под Новый год будет теплая погода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Западной Сибири 30–31 декабря ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, небывало теплая погода будет стоять в Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской области, Алтайском крае и в Республике Алтай.

В ближайшие дни густонаселенные регионы Западной Сибири — Омская, Томская, Кемеровская, Новосибирская области, Алтайский край, Республика Алтай — окажутся во власти очень высоких для этого времени года температур — от 0 до 6 градусов мороза. Не исключены и положительные температуры, — сообщил он.

Вильфанд заявил, что на дорогах ожидаются снежные заносы, гололедица. По его словам, если в этих регионах кто-либо выезжает куда-то на автомобиле, надо обязательно сообщать о своем местонахождении. Потому что при гололедице и заносах в степях легко потерять ориентацию.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков заявил, что в большинстве регионов России до 31 декабря ожидается аномалия: температурный фон будет выше климатической нормы. По его словам, в Сибири столбики термометров будут показывать значения на восемь градусов выше многолетних отметок, а на Урале и в Поволжье — на четыре.