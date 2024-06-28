Синоптик рассказал, когда жара покинет Петербург Синоптик Цыганков: жара отступит от Петербурга 30 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жара покинет Санкт-Петербург уже в это воскресенье, 30 июня, рассказал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. В разговоре с NEWS.ru синоптик отметил, что в последний день июня из города уйдет атмосферный фронт. При этом днем температура воздуха будет выше климатической нормы на два градуса.

30 июня атмосферный фронт уйдет. Переменная облачность ночью, температура воздуха 15–18 градусов. Днем прохладнее, чем в субботу, — 23–25 градусов. В Санкт-Петербурге где-то на пять градусов выше климатической нормы 29 июня и на два градуса — 30 июня, — пояснил Цыганков.

Синоптик отметил, что в ночь на субботу, 29 июня, температура воздуха достигнет 19–21 градуса тепла, а днем ожидается до 30 градусов. Он добавил, что возможны кратковременные дожди.

В Санкт-Петербурге 29 июня пройдет атмосферный фронт. Ночью температура около 19–21 градуса, днем — 27–30 градусов. Днем местами может быть кратковременный дождь, — уточнил специалист.

Ранее Цыганков предупредил, что в Москве в ближайшие выходные, 29 и 30 июня, установится аномальная жара. Синоптик подчеркнул, что в субботу в столице ожидается переменная облачность. По его словам, осадков не будет ни ночью, ни днем.

Терапевт Надежда Чернышова ранее посоветовала выбирать для детей одежду из хлопка или льна, чтобы защитить их от аномальной жары. Специалист отметила, что не стоит выходить на улицу в самый разгар жары. По ее словам, гулять следует до 11:00 или после 17:00.