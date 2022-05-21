Синоптик предупредила об «опасном солнце» в ряде регионов

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что в ближайшие дни ряд регионов России ожидает «опасное солнце». Это Центральный, Сибирский, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, пишет ТАСС.

Там ожидается повышенный уровень ультрафиолетового излучения.

Даже несмотря на прохладную погоду, нужно быть уже осторожным на солнце. Индекс ультрафиолета не связан с температурой. В чернозёмных областях, в Сибири, например, он будет приличным, — предупредила метеоролог.

Высокого и очень высокого уровня ультрафиолетовое излучение будет достигать в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах. Относительно спокойная обстановка будет наблюдаться в Уральском, Приволжском и Северо-Западном округах.

Высокий ультрафиолетовый индекс чреват негативными последствиями для здоровья. В такие дни опасно находится на полуденном солнце.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что купальный сезон для взрослых на Чёрном море должен начаться в середине июня. Дети же смогут купаться с начала третьей декады месяца, считает специалист.