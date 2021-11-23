Синоптик предупредил россиян о резких перепадах температуры

С пятницы, 26 ноября, Омскую, Томскую и Новосибирскую области ожидает резкое похолодание на 9–12 градусов. При этом в регионах Приволжского федерального округа (ПФО), напротив, ожидается резкое потепление до минус 2 — плюс 2 градусов в тот же период. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, в ближайшие дни ряд регионов страны ожидает очень изменчивая погода.

Прежде всего я бы выделил юг Западной Сибири: Томская, Новосибирская, Омская области. Пока что там температура близка к климатической норме — ночные температуры составляют минус 5–10 градусов, дневные — минус 2–7 градусов. Но уже 26 ноября там будет морозная погода — ночные температуры составят минус 16–21 градус, дневные — минус 11–16 градусов. Будет очень резкое похолодание на 9–12 градусов, — рассказал метеоролог.

При этом в регионах ПФО в пятницу, 26 ноября, ожидается резкое потепление. В настоящее время температурный фон составляет там порядка 5–10 градусов мороза, однако ожидается, что к выходным ночные температуры там составят от минус 4 до плюс 1 градуса, а днём будет от минус 2 до плюс 2 градусов.

Ранее Вильфанд предупредил об опасности на московских дорогах в выходные.