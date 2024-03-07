Синоптик предупредил о зимних морозах за Уралом Синоптик Ильин предупредил о 20-градусных морозах на Ямале, в Якутии, на Чукотке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В северных районах России и за Уралом на грядущей неделе ожидаются 20-градусные морозы, рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Ильин. По его словам, во второй половине недели похолодание придет на юг Сибири и Урала.

За Уралом в целом прогнозируются низкие температуры. Больше всего морозов достанется северным районам — от Ямала до Якутии и Чукотки. Там даже в дневные часы температуры будут существенно ниже 20 градусов мороза. В регионах Южной Сибири в первой половине недели должно быть достаточно тепло — минус 2–7 градусов в дневные часы, на Южном и Центральном Урале чуть прохладнее, — сообщил Ильин.

Столбики термометров во второй половине недели опустятся на юге Сибири и Урала, по прогнозу синоптика. Туда придут холодные арктические массы, предупредил он.

В итоге везде похолодает, особенно в Прибайкалье, Горном Алтае, Туве. Столбики термометров опустятся там в ночные часы до минус 13–18 градусов. В Забайкальском крае, Бурятии и Амурской области также ожидается морозная погода, — рассказал специалист.

Ранее Ильин рассказал, что в Центральном федеральном округе вся предстоящая неделя пройдет под влиянием антициклона. Будет преимущественно хорошая погода с минимумом осадков, по его словам.