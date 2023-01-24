Синоптик предупредил о смертельном урагане, направляющемся к Камчатке Синоптик Шувалов: смертельный ураган направляется к Камчатскому краю и Курилам

Фото: Виктор Гуменюк/РИА Новости

Смертельный ураган направляется к Камчатскому краю и Курилам, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, фантастически быстро, до 40 мм ртутного столба за 18 часов, идет падение давления в центре циклона, который американские метеорологи назвали бы «циклон-бомба».

Вот и на этот раз такой циклон принесет ураган на север Курильской гряды и южную оконечность Камчатки. Произойдет это завтра днем, когда в Северо-Курильске и на мысе Лопатка скорость ветра может достичь 40–45 метров в секунду, то есть 150–160 километров в час, — заявил Шувалов.

Метеоролог напомнил, что по шкале Бофорта ураганным считается ветер скоростью 33 метра в секунду и выше. В дополнение к ветру прилагаются сильные снегопады и метели с видимостью не более 50 метров, отметил Шувалов. По его словам, закончится разгул стихии только через двое суток, в пятницу, 27 января.

В последний раз на Камчатку обрушивался сильный снегопад и метель в начале декабря. Регион оказался под влиянием мощного циклона, он принес ветер и сильный снегопад. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры последствий непогоды, на которых видно, как машины вылетают на обочины или вовсе застревают в сугробах, а на улицах не расчищены дороги.