Синоптик предупредил о «погодных качелях» в Москве
Александр Чеков
Александр Чеков
17:38, 15 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Москвичей ждут погодные качели, при которых жара будет сменяться дождём как минимум до 19 июля. Об этом синоптик Александр Шувалов сообщил Lenta.ru.
Думаю, что до понедельника они будут, может, в один из дней обойдётся без дождей, но с понедельника характер погоды уверенно станет 22–27 градусов и ни градусом больше, — цитирует его издание.
Шувалов добавил, что, несмотря на то что температура в Москве понизилась на 10–12 градусов и на улице стало приятнее, 16 июля ожидается снова до 30 градусов. Дождь пройдёт после обеда.
В МЧС столицы попросили жителей не прятаться во время грозы под деревьями, высокими металлическими конструкциями. Кроме того, на это время лучше отказаться от разговоров по телефону и не подходить близко к электропроводке и антеннам.
Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что действие блокирующего антициклона в общей сложности продлится две недели. В конце месяца вероятность осадков вырастет, на последнюю декаду придётся около половины месячной нормы, примерно 15–20 миллиметров осадков.