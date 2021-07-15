Синоптик предупредил о «погодных качелях» в Москве

Москвичей ждут погодные качели, при которых жара будет сменяться дождём как минимум до 19 июля. Об этом синоптик Александр Шувалов сообщил Lenta.ru.

Думаю, что до понедельника они будут, может, в один из дней обойдётся без дождей, но с понедельника характер погоды уверенно станет 22–27 градусов и ни градусом больше, — цитирует его издание.

Шувалов добавил, что, несмотря на то что температура в Москве понизилась на 10–12 градусов и на улице стало приятнее, 16 июля ожидается снова до 30 градусов. Дождь пройдёт после обеда.

В МЧС столицы попросили жителей не прятаться во время грозы под деревьями, высокими металлическими конструкциями. Кроме того, на это время лучше отказаться от разговоров по телефону и не подходить близко к электропроводке и антеннам.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что действие блокирующего антициклона в общей сложности продлится две недели. В конце месяца вероятность осадков вырастет, на последнюю декаду придётся около половины месячной нормы, примерно 15–20 миллиметров осадков.