Синоптик предупредил москвичей о морозах в первые рабочие дни после 9 марта

https://static.news.ru/photo/4083e9b4-7e82-11eb-a812-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После 9 марта в Москву на гребне антициклона придут морозы. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Москву 7 марта придёт североатлантический циклон. После его ухода 9 марта над столичным регионом расположится гребень антициклона, что приведёт к морозам.

В первый рабочий день на следующей неделе в атмосфере над столичным регионом расположится гребень антициклона. Облака будут рассеиваться. Снег постепенно прекратится. Стихнет ветер. Морозы будут усиливаться, — цитирует его телеканал «Звезда».

В ночь на 9 марта в Москве ожидается от 14 до 16 градусов ниже нуля. В дневные часы около 7–9 градусов мороза. 10 марта температура воздуха ночью упадет до отметки минус 18 — минус 20 градусов. Днём на фоне слабого снега столбики термометров будут показывать 8–10 градусов ниже нуля.

Довольно холодно, но уже не так сильно, будет и в четверг, 11 марта. И лишь 12 марта в столицу вместе с атлантическим циклоном вернётся оттепель.

Ранее в «Фобос» предупредили, что быстрая смена тёплых и холодных воздушных масс в течение ближайших дней вызвана наступлением серии ненастных североатлантических циклонов. Это приведёт к колебанию атмосферного давления более чем на 7–10 единиц за сутки, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра предупредил, что стабильно тёплой погоды в Москве и Подмосковье с наступлением марта ждать не стоит. По его словам, первый весенний месяц будет переменчивым. Эксперт добавил, что на фоне двух «мрачных» дней в конце февраля 1 марта всё-таки стоит особняком.