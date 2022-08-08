Синоптик пообещал теплые выходные жителям Санкт-Петербурга Синоптик Куткевич пообещал теплые выходные жителям Санкт-Петербурга

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Синоптик Юрий Куткевич в разговоре с «Невскими Новостями» дал прогноз погоды на текущую неделю в Санкт-Петербурге. Он пообещал, что к следующим выходным температура в северной столице прогреется до 26 градусов.

Ночные температуры в пределах 12–14 градусов, а днем она постепенно будет повышаться. В середине недели от +21 до +23 градусов, а к пятнице днем воздух может прогреться до +26 градусов. Такое тепло продержится до вечера воскресенья, — отметил Куткевич.

При этом, по его словам, в понедельник, 8 августа, в Петербурге установится облачная погода с прояснениями, на столбике термометра местные жители увидят максимум 20 градусов тепла. Со вторника петербуржцы ощущат на себе влияние антициклона: осадки прекратятся и установится переменная облачность, ветер будет слабым или умеренным.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие семь дней изнурительная жара в Москве не прогнозируется. При этом он уточнил, что в столице сохранится летняя погода, температура воздуха с понедельника по четверг составит от 22 до 25 градусов тепла, а затем повысится до 25–28 градусов.