Синоптик опроверг прогноз о разрушительном шторме в Центральной России Синоптик Шувалов: девятибалльного шторма в Центральной России не будет

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Разрушительного девятибалльного шторма в Центральной России не будет, заявил синоптик Алексей Шувалов. В беседе с «360» специалист подчеркнул, что циклон действительно принесет в Москву и Подмосковье дождь и ветер, но погода начнет налаживаться уже в скором времени. По его словам, ждать апокалипсиса не стоит.

Не ожидаются две трети нормы осадков. В ночь с четверга на пятницу выпадет от силы до 10-12 мм, а это треть месячной нормы. Но не апокалипсис, учитывая, что наша месячная норма около 40 мм. Это максимум ведро воды на квадратный метр, ничего особенного не будет, — пояснил Шувалов.

Синоптик уточнил, что осадки ослабнут к утру 19 апреля. При этом поднимется ветер, но его скорость пройдет по нижней границе штормовых значений. Шувалов уточнил, что 20 м порывы ветра вряд ли достигнут. Непогода придет не только в Москву и Подмосковье, но и в Тульскую, Рязанскую и Владимирскую области. Сильный ветер ожидается также в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге.

В дальнейшем опять-таки никакого апокалипсиса я не вижу. Да, снизится температура. В субботу дожди ослабнут, но ничего сверхъестественного не будет. Может где-то на севере и востоке Московской области пара снежинок упасть, вот и все, — заключил Шувалов.

Ранее сообщалось, что мощный девятибалльный шторм придет в Москву и Центральную Россию в пятницу, 19 апреля. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в зону разбушевавшейся стихии с ветром более 20 метров в секунду попадет Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области.