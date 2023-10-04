Символ Новгородской области остался без креста

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Новгородцы заметили, что на новом символе области больше нет крестов, хотя они были на изначальной версии изображения, победившего в конкурсе. В правительстве региона объяснили изданию «Подъем», что презентовали пока только концепцию символа, окончательный вариант еще не готов, пообещав учесть все пожелания новгородцев.

Я думаю, с учетом мнений и пожеланий жителей Новгородской области все будет учтено и кресты там появятся. Окончательный символ будет презентован чуть позже, — сообщил начальник управления пресс-службы губернатора Николай Шестаков.

В правительстве региона добавили, что новым символом занимались общественники. Шестаков предположил, что в ближайшие дни они как-то прояснят ситуацию с крестами.

Ранее в Ростове Ярославской области начали сбор подписей за переименование города в Ростов Великий. По словам главы городского поселения Сергея Тихомирова, старейший город региона в сознании многих поколений россиян «всегда был, есть и будет» именно Ростовом Великим. Чиновник рассказал, что многие люди недоумевают, когда внезапно для себя узнают, что официально город называется просто «Ростов». Мэр заверил, что переименование не повлечет финансовых издержек для жителей, которым не придется сразу менять все документы.